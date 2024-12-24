Bilecik’te dün gece seyir halinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük-Eskişehir D160 kara yolunda seyir halindeki 34 HYT 335 plakalı hafifi ticari araç sürücüsü Mehmet Emir H., TOKİ rampalarından inerken aracın bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce bariyere daha sonra yolun solunda bulanan toprak yamaca çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü Mehmet Emir H. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.