Ağır hasar alan araç ise vinç yardımıyla kurtarıldı.

Ekiplerce ambulansa alınan M.K. ve Ç.Y. isimli yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 15 metre yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi, kaza yerine geldi.

Kaza, Değirmenler mevkisinde yaşandı. M.K. idaresindeki 16 L 8424 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

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