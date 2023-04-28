Kilis-Hatay kara yolunda T.İ. tarafından kullanılan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Olay öğle saatlerinde Kilis-Hatay karayolunda meydana geldi. T.İ. yönetimdekini 06 BNM 997 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı ve takla atarak durdu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücü T.İ. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile yaralı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.