Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobil köprü bariyerlerine çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Olay, Emirdağ ilçesi Yenidoğan mahallesinde meydana geldi. Edinile bilgilere göre, M.Ç., yönetimindeki 16 CMJ 12 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeye bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolde çıktı. Savrulan araç ardından Bolvadin Köprüsü’nün bariyerlerine çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralana sürücü M.Ç.’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.