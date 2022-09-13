Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan aracın bagajından çıkan 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği ile kasaturaya el konuldu.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan aracın bagajından çıkan 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği ile kasaturaya el konuldu.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bagaj kısmında 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği ile tüfeklere ait 62 adet dolu kartuş ve kasatura ele geçirildi.

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Olayla ilgili araç sürücüsü İ.K. ve yolcu olarak bulunan F.K.’ya adli işlem yapıldı.