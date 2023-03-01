Kastamonu’da jandarma yol kontrol noktasında durdurulan araçta çeşitli miktarlarda uyuşturucu yakalandı. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu’da jandarma yol kontrol noktasında durdurulan araçta çeşitli miktarlarda uyuşturucu yakalandı. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Ilgaz-Tosya karayolu üzerinde yapılan jandarma yol kontrol uygulaması sırasında bir araç durduruldu. Durdurulan Samsun plakalı araç içerisinde bulunan S.G. isimli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, metamfetamin, kubar esrar, extacy gibi çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.G. isimli şahıs adli makamlara sevk edildi.