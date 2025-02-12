Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Mut Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve olası usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amacıyla “Önleme Araması” gerçekleştirildi.

Göğden, Karacaoğlan ve Göksu İşletme Şeflikleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı personeli koordineli bir şekilde belirlenen noktalarda ve farklı saatlerde denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası, nakliye, emval ve mesaha kontrolü ve diğer şüpheli araçlarda önleme araması sırasında herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmadı.

Ormanların güvenliğini sağlamak ve yasa dışı müdahaleleri önlemek adına “Önleme Araması” uygulamaları, bölge genelinde düzenli olarak devam edecek.