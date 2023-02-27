İnhisar Belediyesine bağlı ekipler konteynır kent kurulumu için deprem bölgesine gitmek üzere harekete geçti.

İnhisar Belediyesine bağlı ekipler konteynır kent kurulumu için deprem bölgesine gitmek üzere harekete geçti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın talebi üzerine İnhisar Belediyesi bir ekibini konteynır kurulumları, çevre düzenlemeleri ve benzeri konularda oradaki sorumlulara destek olması için deprem bölgesine gönderdi. Ekipleri uğurlayan İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, “Bilecik valiliğimiz tarafından Hatay’da kurulan konteynırlar da hizmet etmek üzere görevlendirilen belediyemiz personeli 4 arkadaşımız deprem bölgesi Hatay’a gitmek üzere hareket ettiler. Hayırlı yolculuklar dileriz. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.