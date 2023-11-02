Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası iş yerleri hasar alan esnafın yerleştiği konteynerlerdeki elektriğini kesildiği öne sürüldü.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası iş yerleri yıkılan bir grup esnaf, yerleştikleri konteynerlerde AKEDAŞ tarafından elektrik aboneliklerinin verilmediğini ve açtıkları iş yerlerinde hiçbir işlerini yapamayıp mağdur olduklarını iddia etti.

Onikişubat İlçesi Karasu Bulvarında iş yerleri bulunan esnaflar, belediyenin kendilerine kapı numarası vermesine ve tanımasına rağmen, AKEDAŞ tarafından kesilen elektriklerinin tekrardan açılmasını istiyor.

Yapılan işlemle mağdur olduklarını dile getiren Hüseyin Yaylagediği, “Belediyeden kapı numarasını aldık. Bütün işlemleri hallettik ama AKEDAŞ geçici abonelik vermiyor. Biz elektriksiz kaldık. Bütün esnaf arkadaşlar mağdur. Gerekli ücretleri ödemek istiyoruz. Faturalarımızı ödemek istiyoruz. Tek isteğimiz elektriğimizin geri gelmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İki ailenin tek konteynerden geçim sağladığını dile getiren Mustafa Yalçın Karagedik ise “Öncesinde elektriğimiz vardı. Yaklaşık 1 aydır burada çalışıyoruz. Ansızın AKEDAŞ geldi ve elektriği kullanmak yasak deyip kestirip attılar. Durum sadece saat bağlatmamızmış. Saat bağlatmak için tüm evrakları tamamladık ve gönderdik. Elektriğimizi almak için bahane üretiyorlar. İki aile birleşip tek konteynerden geçim sağlıyoruz şuanda. Tek konteynerden 2 aile 5 aile geçindiren arkadaşlarımız var. Belediye bizi tanıyor, kapı numarası almamıza rağmen AKEDAŞ bize zorluk çıkartıyor. Yetkililerin bu konuyla ilgili bize yardımı olmasını istiyoruz" dedi.

Bir diğer esnaf Asilhan Hatipoğlu ise “Daha önce elektriğimiz vardı. Geçinmeye çalışıyoruz, hayata tutunmaya çalışıyoruz. Elektriğimiz kesilince bütün işlerimiz yarım kaldı. Tamir yapanımız, montaj yapanımız, fotoğrafçımız var. Ekmeğimize taş koydular daha doğrusu. Hakkıyla elektriğimiz olsun istiyoruz" diye konuştu.