Amasya’nın Taşova ilçesinde bir lunaparkın konteynerinde 3 gece kalan üniversite öğrencisi iki genç, durumlarını öğrenen Amasya Valisi Yılmaz Doruk’un talimatıyla pansiyona yerleştirildi.

Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2. sınıf öğrencisi Erzurumlu Murat Akbulut ve Raylı Sistemler Makine Bölümü 2. sınıf öğrencisi Bayburtlu Berat Akdağ dönemin başlamasıyla ilçeye geldiklerinde kalacak yer bulamadı. Sanayi Mahallesinde lunapark işletmeciliği yapan Sebahattin Şahin, öğrencilere kucak açarak lunapark içinde bulunan konteyneri kendilerine tahsis etti. Gençler, 3 gün boyunca geceyi burada geçirmek zorunda kaldı

Gazetecilerle yaptığı toplantıda durumu öğrenen Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Taşova Kaymakamlığı’na talimat verdi. Gençler, Taşova Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonuna yerleştirilerek sıcak bir yuvaya kavuştu. İki öğrenci, Vali Doruk ve kendilerine kucak açan Sebahattin Şahin’e teşekkür etti.