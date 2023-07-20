Adıyaman’da konteyner kentte kalan Yunus Y. (29) isimli şahıs ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle K-19 konteyner kentte kalan Yunus Y., yakınları tarafından kaldığı konteyner içerisinde hareketsiz halde bulundu. Durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, Yunus Y.’nin öldüğünü belirledi. Olay yerine çağrılan polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Yunus Y.’nin cenazesi Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yunus Y.’nin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.