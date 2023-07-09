Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konteynerlerde kalan depremzedelere siber suçlarla ilgili bilgilendirme yaparak, uyarılarda bulunuyor.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesindeki çalışmaları sürüyor.
MİAD geçici barınma merkezi konteyner kentte kalan vatandaşları ziyaret eden polis ekipleri bilgilendirmelerde bulundu. Ziyarette el broşürleri dağıtan ekipler depremzedelerle çay içerek sohbet etti.