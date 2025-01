Hatay’da şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alınan yangında vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Yangın, Antakya ilçesi Emek Mahallesi’nde bulunan şantiye alanındaki işçi yatakhanesinde çıktı. Kısa sürede alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın esnasında bir aracın alevlere teslim olmak üzere olduğu anları kayıt altına alan vatandaşın paniği kameraya yansıdı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken alevlerin yükseldiği anlar an be an görüntülendi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Emek Mahallesi muhtarı Celal Sarı, yatakhanede çıkan yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirterek söndürme çalışmalarını itfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğini söyledi.