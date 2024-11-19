Malatya’da bir inşaat şantiyesinde bulunan konteynerde çıkan yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Aygül Sokakta bulunan bir inşaat şantiyesi içerisinde yer alan konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken bitişikte bulunan 2 konteynere de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Kimsenin yaralanmadığı olayda maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.