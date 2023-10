Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Koluman AŞ tarafından yürütülen 8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (DROPS) Projesi çerçevesinde geliştirilen ikinci araçların teslimatı gerçekleştirildi. İlk etapta 7 araç teslim edilirken, bugün de 13 Derman'ın teslimatı yapıldı.

Mersin'deki Koluman AŞ'de gerçekleştirilen teslimat törenine Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, SSB Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, askeri yetkililer ile iş adamları katıldı. Törende konuşan SSB Başkan Yardımcısı Şeker, dışarıdan bakanların Türk savunma sanayisine imrendiğini ve çok başarılı bulduğunu söyledi. Bu alanda her türlü ürünü yaptıklarını kaydeden Şeker, "Ülkelerde şu merak ediliyor, 'Türkiye savunma sanayiinde bu gelişmeyi nasıl başardı? Bizim başarımızın arkasındaki en önemli unsurlardan bir tanesi, güçlü bir ordumuzun, güçlü bir emniyet teşkilatımızın bulunması yer alıyor. Onlar ciddi bir güç, ciddi bir referans. Onların istemleri, ürünleri kullanması, onların kabul şartları, dünyada da önemli bir itibar göstergesi. Eğer siz TSK'ya bir ürün teslim ettiyseniz, o dünyada kabul görüyor. 'Tamam Türk Silahlı Kuvvetleri kullanıyorsa bu gerçekten test edilmiştir, kalitelidir' anlayışı yaygın. Tabii bunun yanı sıra bir de şu unsur var ki, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz pek çok ordudan farklı olarak sahada. Değişik vesilelerle harekat sahasında sürekli operasyon içerisinde olması da bizim bu ürünlerimizin gelişmesine çok ciddi katkı sağlıyor. Çünkü sahada yaşananlardan ciddi bir geri dönüş alıyoruz. Bu geri dönüşleri de firmalarımız ürünlerine yansıtıyorlar. İşte bu avantajları kullanarak son yıllarda ürünler geliştiriyoruz, bu ürünleri de TSK'ya teslim ediyoruz. Yakın coğrafyamızdaki savaşları herkes takip ediyor. Biliyorsunuz en son Rusya ile Ukrayna arasında cereyan eden sıcak çatışmada lojistiğin ne kadar önemli olduğunu hep beraber yaşadık. Yani askerlerimizin bir yere gelmesi bir şey ifade etmiyor. Onları yakıtı ile malzemesi ile mühimmatı ile desteklemeniz gerekiyor. Lojistik eğer birliklerimizle beraber bir yere gidemiyorsa hiçbir anlamı kalmıyor, orada çaresiz kalıyorsunuz. İşte biz bu tecrübeleri sahadan aldık ve bu araçlarımızı geliştirmeye başladık" dedi.



"Bu araçlardan 70 tane alacağız"

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın lojistik anlamda uzun süredir envanterine girmiş bir aracının olmadığını vurgulayan Şeker, "Eski araçlarla bu hizmeti yapıyorlardı. Özellikle güneyimizdeki operasyonlarda bunların ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu gördük. Bu çerçevede çok değişik projeler başlattık. Tank taşıyıcı araçlar projesi başlatıldı, kurtarıcı araçlar projemiz başlatıldı, onun yanında konteyner projemiz, akaryakıt taşıyıcı projeler başladı. Bunlar da birer birer ürüne dönüştü, şimdi de bunların teslimat törenlerini yapıyoruz. Bizim üzerinde durduğumuz husus şu ki, böyle bir aracın Mersin'de yapılıyor olması, ülkemizin farklı farklı kabiliyetlerin savunma sanayimize hizmet ediyor olması bizim için çok değerli. Biz de ekosistemimizi geliştirirken, ülkemizin hangi köşesinde ne kabiliyet varsa bu kabiliyetleri kullanmak ve bunları ürüne dönüştürerek silahlı kuvvetlerimizi bunlarla desteklemek istiyoruz. Geldiğimiz noktada Savunma Sanayi Başkanlığının kanunundan gelen iki tane temel görevi var. Bu görevler, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmek, bir taraftan da savunma sanayimizi geliştirmek. Buradaki araçlar ikisini bir arada sağlıyor. Önümüzdeki dönemde Savunma Sanayi Başkanlığı olarak hedefimiz, çift kullanımlık bizim ana unsurlarımızdan bir tanesi olacak. Bu araçlardan 70 tane alacağız. İnşallah son teslimatı önümüzdeki yıl ilk çeyrek içinde tamamlamış olacağız. Ancak ondan sonra bu kabiliyetin burada devam etmesi bizim için önemli olacak. Çünkü bunun devamı var" ifadelerini kullandı.

Vali Ali Hamza Pehlivan ise araçların TSK'ya ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, milli ürünleri gördükçe gururlandıklarını ifade etti. Böyle önemli bir yatırımın meyvelerinin teslimatının Mersin'de yapılıyor olmasının kendilerini oldukça memnun ettiğini kaydeden Vali Pehlivan, "Mersin'de değişik sektörde faaliyet gösteren çok başarılı firmalarımız var. Bunlar içerisinde toplamda 21 firma savunma sanayi alanında faaliyet gösteriyor. Bunlar içerisinde Koluman firması en kapsamlı yatırımları gerçekleştiren firma. Firma yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum" diye konuştu.



"TSK'nın ihtiyaçlarına derman olmasını diliyorum"

'Derman' adı verilen bu aracın TSK'nın ihtiyaçlarına derman olması dileklerinde bulunan Pehlivan, "Aracımız testlerden geçtikten sonra bugün teslimatı yapılıyor. 20 araç envantere kaydedilmek üzere teslim edilecek. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz bu günlerde pek çok alanda olduğu gibi savunma sanayiinde bu kadar mesafe kat etmiş olmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdi olarak hepimizi ziyadesiyle memnun ediyor. Son 20 yılda savunma sanayi ciromuz 12.2 milyar dolara çıkmış. İhracatımız 4.4 milyar dolara çıkmış. Bu yıl bu rakamın 6 milyon dolar olması, belki de üstüne çıkması bekleniyor. Savunma sanayi yatırım büyüklüğü de neredeyse 100 milyara yaklaşmış. Bunun yanında yerlilik oranları da yüzde 80'ne çıkmış durumda ve bu oran da giderek artıyor" ifadelerini kullandı.

Geçmişte doğuda, güneydoğuda görev yaptığını anımsatan Pehlivan, özellikle terörle mücadele konusunda bu ve benzeri araçların ne kadar fonksiyonel olduğunu, ne kadar büyük faydalar sağladığını gördüğünü dile getirerek, "Bu araçların zırhlı yapılıyor olması, arazideki dayanıklılığı, bizim orada kahramanca mücadele eden silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin, jandarmamızın adeta imdadına yetişiyor, daha etkin mücadeleler veriyorlar. Savunma sanayi alanında üretilen her bir ürünün, her geçen yıl terörle mücadelede daha iyi noktalara gelmemizdeki payı şüphesiz çok büyük" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 'Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız bu günler, gelecekte ülkemizin yıldızı daha da parlayacaktır. Uluslararası alanda kendini çok daha güçlü bir şekilde hissettirmeye devam edecektir" diyen Pehlivan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Savunma sanayii konusu da bu bağlamda en önde gelen konulardan birisi olmuştur. Temsil ettiğimiz medeniyetin temelinde sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet ve yapıcı bir yaklaşım var. Öyle ki, temel şiarlarımızdan birisi 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' şiarıdır. Bizim tarih boyunca amacımız insanı yaşatmak olmuştur. Aslında bütün bu üretilen araçların temelinde de bu vardır. Caydırıcılık yoluyla insanımıza ve bütün insanlara zarar vermesi muhtemel şer odaklarına karşı mukavemet ortaya koymak. Bunu tarih boyunca yaptık, bugün de yapıyoruz, yarın da yapacağız."

Konuşmaların ardından Derman araçlarının temsili anahtar teslimleri yapıldı. Törenin sonunda Vali Pehlivan ve SSB Başkan Yardımcısı Şeker aracın test sürüşünü yaptı.