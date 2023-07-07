Kahramanmaraş’ta konteyner kentte kalan depremzede Nazife Çayır, her akşam aldığı onlarca pamuk şekeri çocuklara dağıtıyor.

Yaşadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 6 Şubat depremleri öncesi memleketi Kahramanmaraş’a yerleşen ve afete yeni aldıkları evde yakalanan bir çocuk annesi Nazife Çayır, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Konteyner Kent’e yerleşti. Yaşadığı konteyner kentteki çocukların deprem psikolojisinden kurtulmaları için farklı aktiviteler yapan Çayır, onlar sevinsinler diye her akşam pamuk şeker de alıp dağıtıyor. Çayır, “Hepimiz depremzedeyiz burada ve çocukları bir nebze olsun sevindirmek adına kendi cebimden harcayıp aldığım pamuk şekerleri çocuklara dağıtıyorum. Ben bana gelen yardımlardan da ekliyorum, bu şekilde onları sevindirmeye çalışıyorum. Bizim bu etabımızda çok fazla etkinlik olmadığı için ben de kendi imkanlarımla farklı etkinlikler yapıyorum. Biraz çocuklar depremin psikolojik baskıları üzerinde çoğunun kayıpları da var. O yüzden onları bir nebze olsun rahatlatsın istiyorum” dedi.

Depremzede çocuklardan Rabia Çokyiğit ise, “Burada pamuk şeker dağıtıyorlar, ona çok teşekkür ederiz. Biz bir depremzedeyiz ve aklımızda deprem kaldı. Bu gibi etkinlikler çok güzel” diye konuştu.

Ömer Akpınar adlı çocuk ise, “Teşekkür ederiz pamuk şeker dağıttıkları için. Bizi çok mutlu ediyorlar, Allah’ta kendilerini mutlu etsin” ifadelerini kullandı.