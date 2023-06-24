Yeşilyurt Belediyesi tarafından, Malatya’da deprem sonrası oluşturulan geçici konteyner kentlerde kalan çocuklar için ‘Bayram Geldi Hoşgeldi, Çocuklar Neşelendi’ etkinliği düzenlendi.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan Rönesans Konteyner Kentte düzenlenen ‘Bayram Geldi Hoşgeldi, Çocuklar Neşelendi’ etkinliği renkli anlara sahne oldu. Yeşilyurt Belediyesi ekipleri tarafından balonlarla süslenen etkinlik alanını saatler öncesinden doldurup mini konserle keyifli anlar yaşayan çocuklar, Nasrettin Hoca, Hacivat-Karagöz ve Kukla gösterilerine büyük ilgi gösterdi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kendileri için özel olarak ayarlanan alanda birbirinden renkli aktivitelere katılan çocukların yaşadıkları mutluluk ve heyecan gözlerden kaçmadı. Geleneksel sokak oyunlarından olan develeme oyununa da katılıp hünerlerini sergileyen çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılırken, Yeşilyurt’un ünlü dalbastı kirazı da paketler halinde bütün katılımcılara ikram edildi.

Malatya’da incelemelerde bulunan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ta beraberinde Vali Hulusi Şahin, AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti.

Ticaret Bakanı Bolat’ı Malatya’da ve Yeşilyurt’ta misafir etmekten çok büyük onur duyduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çocuklara moral aşılamak amacıyla düzenledikleri ‘Bayram Geldi Hoşgeldi, Çocuklar Neşelendi’ etkinliğine gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını ifade etti.

Yaşanan deprem felaketinin çocuklar üzerinde kalıcı izler bırakmaması için sosyal ve kültürel etkinliklere devam ettiklerini dile getiren Başkan Çınar alanda bulunanlara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Geleceğimizin umudu sevgili çocuklarımız bugün sizlerle birlikte olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizi çok seviyoruz ve güzel bir geleceğe sahip olmanız içinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Büyük bir deprem felaketi yaşadık ancak bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde inşallah atlatacağız. Karnelerinizi aldınız bizlerde sizlere hem karne hediyesi vermek hem de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde sizleri mutlu etmek için birbirinden renkli ve güzel aktiviteler düzenledik. Sizlerin yüzünüzün gülmesi, geleceğe umutla bakmanız bizim için çok önemlidir. Bugünki etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmayan Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ile Valimize, Milletvekilimize ve gelen tüm misafirlerimize şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Etkinliklerimize yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza ve özellikle de çocuklarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdiden hepinizin Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.”