Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan öğretmen Faruk Şahin, yalnız yaşadığı ve yaşam alanı sorumlusu olduğu konteyner kentteki konteynerinde ölü bulundu.

Olay, önceki gün İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi’nde bulunan Murat Sural Konteyner Kenti’nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçedeki Fatih Sultan Mehmet Lisesi’nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Faruk Şahin (49), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evinin yıkılması üzerine eşi ve 3 çocuğunu Gaziantep’e yerleştirdi. Şahin, daha sonrasında ise yaşam alanı sorumlusu olarak görev aldığı ilçedeki konteyner kentte yalnız yaşamaya başladı.

Haber alınamayan öğretmen, konteynerde ölü bulundu

Önceki gün yakınlarının Faruk Şahin’den haber alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Şahin’in yaşadığı konteynere gelen ekipler, yerde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Faruk Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için olay yerindeki inceleme ve Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.