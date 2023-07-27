Adıyaman Belediyesi ve Çocuk Evi Derneği iş birliği ile ‘1 Veli 1 çocuk’ sinema gösterimi, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın da ziyaretiyle K-1 konteyner yaşam alanında gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplu yaşam alanlarında kalan vatandaşların ve özellikle burada bulunan çocukların sosyal gelişimlerini korumak amacıyla Adıyaman Belediyesi toplu yaşam alanlarında hizmetlerine devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi ve Çocuk Evi Derneği’nin beraber yürüttüğü ‘1 Veli 1 çocuk’ projesi Altınşehir mahallesinde bulunan K1 Konteyner kent alanında gerçekleştirildi. Velilerin ve çocukların beraber katılım sağladığı etkinlikte, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç çocuklarla bir araya gelerek hediyeler dağıttı.

Başkan Kılınç, “Yaşları itibariyle yaşadığımız büyük afetten en çok etkilenen kesimlerden biri de çocuklarımızdır. Bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak Adıyaman Belediyesi olarak bu gibi etkinliklerle onların mutlu olmasını sağlayacağız ve sosyalleşebilecek etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ise çocuklar için çok güzel bir etkinlik olduğunu söyleyerek Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.