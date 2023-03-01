Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 625 konteynerın yer alacağı barınma alanında içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 625 konteynerın yer alacağı barınma alanında içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD koordinasyonunda yapılan konteyner kent için çalışmalar sürüyor. DİSKİ ekipleri alanda lavabo ve su ihtiyacının karşılanması için içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışması yürütüyor. Bu çerçevede konteyner kente 200 metre kanalizasyon, 300 metre de içme suyu hattı döşeniyor.

“Tüm imkanlarımızla seferber olduk”

Çalışmaları inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekiplerin gece gündüz demeden altyapıyı ayağa kaldırmak için canla başla mücadele ettiğini söyledi. Tutşi, şunları söyledi:

“DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak ekiplerimizle koordineli bir şekilde çalışarak konteyner kentin altyapısını mümkün olabildiğince hızlı bir şekilde tamamlamak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gerek içme suyuna erişimi sağlamak gerek atık su hatlarını faaliyete geçirebilmek için mücadele veriyoruz. Konteyner kentte vatandaşlarımızın tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimiz tarafından temiz su ve kanalizasyon bağlantıları yapıyoruz. Bu bağlamda bugüne kadar muhtelif yerlerdeki konteynerlerin bağlantısı yapılmıştır. Yaraların tez zamanda sarılması için tüm imkanlarımızla seferber olduk”.