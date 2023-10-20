Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunun konteyner kentte öğrenciler için etüt merkezi açıldı.

TOKİ konteyner kente, Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan’ın talimatlarıyla, KPSS, YKS, LGS’ye hazırlanan öğrencileri için etüt merkezi açıldı.

TOKİ Konteyner Kent Yöneticisi Emrah Aripak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kaymakamımız Tarık Buğra Seyhan’ın talimatlarıyla kurulan etüt merkezinde 60 öğrenci 5 öğretmenin gözetiminde KPSS, YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler için etüt merkezi açıldı. Öğrencilerimizin derslerinden geri kalmamaları için kurulan etüt merkezimize öğrencilerimizin ilgisi büyük" dedi.