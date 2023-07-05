Hatay’ın Dörtyol ilçesinde “yüzme bilmeyen kalmasın” projesi ile çadır ve konteynır kent alanın da kurulan portatif yüzme havuzunda yüzme kursları başlatıldı.

Gençlik ve Spor bakanlığının ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde eski hava alanındaki çadır ve konteynır kentte ilçe kaymakamlığının girişimleri ile kurulan 2. portatif yüzme havuzu hizmet vermeye başlatıldı. Gençlik ve İlçe Spor Müdürü M. Selçuk Kayhan, havuz da 4 eğitmen, 2 cankurtaran ve 1 havuz operatörünün görev yaptığını, kayıtların devam ettiğini belirtti.

10 -15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik başlatılan yüzme kurslarının haftada 4 gün, 32 grup halinde 550 çocuğa yüzme öğretilmesinin planlandığı kaydedildi.