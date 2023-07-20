Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından konteyner kent Altınşehir Mahallesi Bağpınar yolu üzerinde yer alan K-26 konteyner kent yaşam alanında asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman’da deprem sonrası oluşturulan toplu yaşam alanlarında asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Altınşehir Mahallesi Bağpınar yolu üzerinde yer alan K-26 konteyner kent yaşam alanında asfaltlama çalışmalarında bulunan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “6 Şubat’ta yaşadığımız büyük felaketin ardından evleri yıkılan veya hasar alan vatandaşlarımız için oluşturulan toplu yaşam alanlarımızda düzenleme ve asfaltlama çalışmalarını ivedilikle sürdürüyoruz” ifadelerinde bulundu.

K-26 konteyner kent yaşam alanında ikamet eden vatandaşlar asfaltlama çalışmalarıyla ilgili olarak, “Belediyemizin bu husustaki çalışmalarını takdir ediyorum gerek iş makineleri gerek ise personel yeterliliği ile düzenli bir şekilde çalışmaların sürdüğünü görüyoruz. Bizi hiçbir konuda mağdur etmeyen Adıyaman Belediyesine ve Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç’a teşekkür ederiz” şekline konuştu.