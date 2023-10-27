Hatay’da Albayrak ve Haraparası Konteyner Kentlerinde alt yapı bakım onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da yaşanmıştı. Depremin ardından kentte çok sayıda konteyner kent kurulmuş ve vatandaşlar geçici yuvalarına yerleşmişlerdi. AFAD ekipleri, geçici konaklama merkezlerinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya fedam ediyor. Ekipler, Antakya ilçesinde bulunan Albayrak ve Haraparası konteyner kentlerinde alt yapı bakım onarım çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. .