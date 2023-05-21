Diyarbakır’da Kayapınar Belediyesi, konteyner kentte yaşayan depremzede 350 çocuğu "Masal Atölyesi" eğlendirdi.

Kayapınar Belediyesi tarafından, asrın felaketinden etkilenen aileler için kurulan konteyner kentte kalan çocukların hayal dünyasına dokunmak ve onları unutamayacakları bir yolculuğa çıkarıp eğlenmelerini sağlamak amacıyla "Masal Atölyesi" etkinliği düzenlendi.

Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nce düzenlenen etkinliğe depremden etkilenen 350 çocuk katıldı. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar hem eğlendi, hem de öğrendi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, depremden etkilenen çocuklarla birlikte masal atölyesi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Onların biraz olsun yüzünü güldürebilmek bizim için çok önemliydi. Masallarla yolculuk yapmaya çalıştık" dedi.

Çocukların bu sayede duygularını en güzel şekilde ifade edebilecekleri bir ortam bulabildiklerini belirten Karaman, "Umarım onlar için güzel bir anı olur ve dilerim ki bu günler geride kalır. Birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri de atlatacağımıza inanıyorum” ifadelerinde bulundu.