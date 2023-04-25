Medical Point Gaziantep Hastanesi tarafından dün gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği, Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba’nın desteğiyle, Gaziantep’in İslâhiye ilçesindeki Konteyner Kentte çocuklarla kutlandı.

Yaşanan deprem felaketinin ardından çocuklara bayram coşkusunu doyasıya yaşatmak isteyen Medical Point Gaziantep Hastanesi, çocuklar için canlı müziğin yanında, yüz boyama etkinliği ile balon, bayrak ve muffin dağıtımı gerçekleştirdi.

Etkinlikte söz alan Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Gönel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramını burada kutlamanın oldukça anlam kazandığını belirterek, deprem yaralarını birlikte sarmanın, birlik ve beraberlik ile mümkün olduğunu belirtti. Bunun yanında Doç. Dr. Gönel, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak Gaziantep Valiliği’ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.