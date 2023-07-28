6 Şubat depreminden dolayı konteyner kentlerde kalan vatandaşların ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmeleri için konteyner kentlere iş yerleri kuruluyor.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman’da vatandaşların barınmaları için kurulan konteyner kentlerden biri olan TPAO K-8 konteyner kentte Adıyaman Valisi Osman Varol tarafından incelemelerde bulundu.

Adıyamanlı depremzede vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırıp yaşam standartlarını artıracak uygulamaları birer birer devreye koyduklarını dile getiren Vali Osman Varol, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kurulumuna başlanılan 19 konteyner iş yerinin kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.