Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan konteyner kentlerde bayram öncesi temizlik çalışmaları yapılıyor.

Gölbaşı ilçesinde bulunan sanayi sitesi yakınlarında bulunan Tokat Konteyner Kentte Kurban Bayramı öncesi temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Konteyner kent yönetimi tarafından günlük olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmaları Kurban Bayramı öncesi ise daha yoğun bir şekilde devam ediyor. Kampüs yöneticisi Sedat Ataman’ın koordinesinde cadde ve sokaklar köşe bucak temizleniyor. Bayram öncesi temizlik çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Yönetici Sedat Ataman, “Bayramda tertemiz bir konteyner kent hedefiyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı da çevreyi kirletmemeleri konusunda hassas davranmaya davet ediyoruz” diye konuştu.