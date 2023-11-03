Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası oluşturulan konteyner kentlerde, iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan esnaf için konteyner çarşılar kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası binlerce iş yeri hasar almış, kentte faaliyet gösteren binlerce esnaf iş yerini kaybetmişti.

Depremin merkezi olan şehirde, konteyner kentlerde kurulan çarşıda depremzede vatandaşlar günlük ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılayabiliyor.

Mini alışveriş merkezine dönüşen konteyner çarşıda bakkal, lokanta, ayakkabı, tuhafiye ve giyim esnafı yine Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi’ndeki konteynerlerde depremzedelere hizmet veriyor.

Karacasu Mahallesi’nde bulunan konteyner çarşıda esnaf olan Musa Pişirici, “Daha önce çarşıda çalışıyorduk. Depremde iş yerimiz yıkıldı. Devletimiz, milletimiz sağ olsun bizi buraya getirdi. Şimdi de hayata tutunmaya çalışıyoruz. Tüm depremzedelerimiz buralara geliyorlar. Gücü olan var olmayan var. Maalesef ki şu an hayat şartları pahalandı. Burada 80 lira olan döneri, 45 liraya veriyoruz. Bu alana yani 5. Etaba şekercimiz, tuhafiyemiz, kasap dükkanımız, kunduracımız, bazlamacımız açıldı” ifadelerini kullandı.