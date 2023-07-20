Malatya’da konteyner yerleştirmesi sırasında yaşanan kazada yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Olay, 09.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kaldırım üzerine konteyner yerleştirme çalışmaları sırasında iş makinesi ile konteyner arasına sıkışan A.Y. (33) yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan A.Y. ihbar üzerine bölgeye çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.