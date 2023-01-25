Samsun’da konteyner eve girerek buradan arkadaşları ile buzdolabı çaldığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’da konteyner eve girerek buradan arkadaşları ile buzdolabı çaldığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 arkadaş, konteyner eve girerek buradan buzdolabı çaldı. Şikayet üzerine harekete geçen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayını H.T., İ.S. ve G.A.’nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, H.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Firarda olan İ.S. ve G.A. yakalanmaya çalışılırken, bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.