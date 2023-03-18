Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası iş yerleri yıkılan ya da hasar gören tarihi Kapalı Çarşı esnafı, konteyner çarşılarda faaliyetlere başladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük deprem, binlerce yıkıma ve can kayıplarının yaşanmasına neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen afet sonrası, Kahramanmaraş’ta bulunan Tarihi Kapalı Çarşıda bulunan çok sayıda iş yerini de kullanılamaz hale getirdi. Yaşanan olumsuz durumun ardından Tarihi Kapalı Çarşı esnafının tekrar gelir elde etmesi ve ekonomik hayatın yeniden canlandırılması için Beyoğlu Belediyesi tarafından hayat geçirilen 15 konteyner çarşıda esnaf faaliyetlerine başladı. Esnaf, geçen zorlu sürecin ardından tekrardan ekmek kapılarını açmanın mutluluğunu yaşarken, vatandaşlar ise kurulan konteyner çarşıda alışveriş yapmaya başladı.

“Daha güzel günlere ulaşacağız”

Geçen zorlu sürecin ardından tekrardan faaliyetlere dönüklerini ifade eden terzi ustası Malik Ejder Bozbeylik, “Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonucu iş yerimiz yıkıldı. İş yerimiz yıkıldıktan sonra Beyoğlu Belediye Başkanlığı tarafından bize konteyner çarşı yapıldı, bundan dolayı herkese teşekkür ediyoruz. 1 ay boyunca geçirdiğimiz kötü günlerden sonra inşallah daha güzel günlere ulaşacak” dedi.

“Küllerimizden dirilmek için tekrardan faaliyete başladık”

Esnaf Levent Gürbüz de," Kahramanmaraş merkezde Tarihi Kapalı Çarşıda esnaf olarak faaliyetlerimizi sürdürüyorduk normal şartlarda. Maalesef bu yaşanan depremden dolayı iş yerlerimiz kısmi çöküntüler yaşanmasından dolayı tekrardan bir zarar ziyan yaşanmaması için tahliye ettik. Sağ olsun Beyoğlu Belediye Başkanlığı bizlerle ilgilendi ve bu konteynerleri bize tahsis etti. Şu anda normal hayata dönmek için, küllerimizden dirilmek için tekrardan ticari faaliyetlerimize başladık. Şu anda üzülerek söylüyorum ki birçok kişi evine giremiyor. Diğer yandan da evi yıkılan insanlar var ve dağıtılan eşyalardan gidip almayan insanlarımız var. Hani maddi durumu iyi olan vatandaşlarımız buraya gelip ufak tefek ihtiyaçlarını karşılayabilirler bizlerden” ifadelerini kullandı.