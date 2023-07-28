DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tuğçe Çaprazlı, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programının kurulduğu 2016 yılından bu yana kontenjanının tam olarak dolduğunu ve tercih edilen bölümler arasında yer aldığını söyledi.

Düzce Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı Koordinatörü Öğr. Gör. Tuğçe Çaprazlı, Arıcılık Programı hakkında bilgilendirmede bulundu. Arıcılık Programı’nın 2016 yılında açıldığını ve öğrenci alımına başladığını ifade eden Tuğçe Çaprazlı, “Programımız, o günden bugüne kendini geliştirerek eğitim hayatına devam etmektedir. Her yıl 20+1 kişilik kontenjanı tam olarak dolmakta ve tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Arıcılık Programı mezunu öğrencilerimiz Arıcılık Teknikeri olarak imza yetkisine sahip olmaktadır. Özel sektörde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda, üniversitelerde tekniker kadrosu ile iş bulabilmektedir. Üniversite bünyesinde kadro alan ve arı yetiştiricileri birliklerinde çalışan mezunlarımız bulunmaktadır. Şimdiye kadar iki öğrencimiz üniversitelerde Arıcılık Teknikeri olarak kadro almış ve üç öğrencimiz Halk Eğitim Merkezlerinde de eğitmen olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra mezun öğrencilerimizin kendi işlerini kurarak arı sütü üretimi, bal mumu ya da ana arı üretimi gibi alanlarda da kendi markalarını oluşturduklarını gururla takip etmekteyiz” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimiz Amerika bursu kazanıyor”

Bu yıl mezun olan Düzce Üniversitesi öğrencilerinden Muhammed Emin Kocamaz’ın Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en prestijli burs programı olan Fulbright Programı ile Iowa Eyaleti’nde bulunan Kirkwood Community College’de Animal Science alanında bir yıl eğitim hakkı kazandığını belirten Çaprazlı, “Fulbright Programı, kültürler arası ilişkileri ve kültürler arası yetkinlikleri bilgi ve beceri alışverişi yoluyla geliştirmeyi isteyen Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Değişim Programlarından biridir. Program, ABD’de eğitim almak isteyen öğrenciler için burs verilmesini sağlamakta ve öğrencilerin ABD’deki okul ücretlerini, geçim masraflarını, sağlık sigortasını sağlayarak ayrıca öğrencinin gidiş-geliş yol masrafını da karşılamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimiz projeleriyle destek almaya hak kazanıyor”

Bölüm öğretim görevlilerinin danışmanlığında devam eden proje çalışmaları ile Düzce Üniversitesi Arıcılık Programı’nın fark oluşturmaya devam ettiğine vurgu yapan Tuğçe Çaprazlı, “Eğitim-öğretim sürecinde iş fikirlerini projelendirme konusunda deneyim kazanan öğrencilerimiz, mezun olduklarında da iş fikirlerini projelendirmeyi sürdürmektedir. Aktif öğrencilerimizin yazdığı 2 proje TÜBİTAK’tan desteklenmeye hak kazanmıştır. ‘Kovan İçi Bal Arısı Zehri Hasat Cihazı’ isimli proje, öğrencimiz Arda Hasbay ekip liderliğinde tamamlanarak hayata geçmiştir. ‘Mobil Eğitim Kovanı’ isimli projenin ise çalışmaları öğrencimiz Muhammed Esad Balcı ekip liderliğinde devam etmektedir. Tamamlandığında kapalı alanlarda veya kış aylarında teorik eğitimler için gereken ders materyali ihtiyacını giderecektir” diyerek sözlerine devam etti.

12 mezun öğrencinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’nden aldıkları hibe ile arıcılık işletmesi kurarak farklı arıcılık ürünlerinin üretilmesi ve üretim kapasitesinin arttırılması konusunda önemli başarılara imza attıklarını da sözlerine ekledi.

“Öğrencilerimizin çoğu girişimci oluyor”

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin büyük çoğunluğunun ana arı, arı sütü ve bal arısı zehri üretimi yapabildiğini dile getiren Çaprazlı, “Öğrencilerimiz hem Düzce Üniversitesi Arıcılık Programı’nda aldıkları teorik eğitimler hem de Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’ndeki (DAGEM) uygulamalı eğitimler sonucunda oldukça donanımlı Arıcılık Teknikerleri olarak mezun olmaktadır. Arıcılık becerilerinin yanı sıra proje yazma ve yönetme konusunda da kendilerini geliştirerek mezun olmaktadır. Aldıkları Girişimcilik ve Küçük işletme Yöneticiliği gibi temel dersler ile kendi işlerini kurma konusunda da alt yapıları oluşmaktadır” dedi.

Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık fakülte hakkı

Arıcılık Programı mezunlarının önünde birden çok alternatif bulunduğunu söyleyen Öğr. Gör. Çaprazlı, 4 yıllık fakülte mezunu olmak isteyen öğrencilerin iki yıllık Arıcılık Programı’ndan mezun olduktan sonra Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümlerine dikey geçiş yaparak dört yıllık üniversite mezunu olabilme, yüksek lisans ve doktora ile akademik kariyerlerine de devam etme imkanlı olduğunu da hatırlattı.

Düzce Üniversitesi Arıcılık programının, güçlü akademik kadrosu ve son derece nitelikli mezunları sayesinde her geçen gün saygınlığının ve tercih edilirliğinin arttığına dikkat çeken Çaprazlı, “Her zaman söylediğimiz gibi arı olmazsa hayat olmaz, Arıcılık Teknikerleri de geleceğe bilimsel temelli uygulamalar ile yatırım yapan meslek grupları arasında bulunmaktadır” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.