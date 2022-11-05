Antalya’da aralarında sağlık personellerini de yer aldığı 35 motosikletli, organ bağışına dikkat çekmek için kontaklarını çalıştırdı. Trafik polislerinin eskortluğunda düzenlenen korteje, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük de motosiklete binerek katıldı.

Antalya’da aralarında sağlık personellerini de yer aldığı 35 motosikletli, organ bağışına dikkat çekmek için kontaklarını çalıştırdı. Trafik polislerinin eskortluğunda düzenlenen korteje, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük de motosiklete binerek katıldı.

Türkiye’de 3-9 Kasım tarihleri arasından kutlanan Organ Haftası nedeniyle, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Kepez Devlet Hastanesi ve Rota Moto Akademi motosiklet gurubu üyelerince kortej düzenlendi. Organ bağışına dikkat etmek için düzenlenen kortejde, yaklaşık 35 motosikletli Kepez Devlet Hastanesini önüne gelerek üzerlerinde, “Organlarınızı bağışlayın” yazılı tişörtler giydi, ardından kontaklarını çalıştırıp şehir merkezinde tur attı. Trafik polislerinin eskortluğunda düzenlenen korteje, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük de motosiklete binerek katıldı.

"Vatandaşların dikkatini çekmeye çalışacağız"

Başıbüyük, organ bağışına dikkat çekmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek, “Özellikle kadavrada, beyin ölümü gerçekleşmiş olan kişilerden organlarını alabilmek adına bir dikkat çekme programı düzenledik. Ben de arkadaşlarla birlikte kortejle hareket ederek, vatandaşların dikkatini organ bağışına dikkatini çekmeye çalışacağız” diye konuştu.

Motosiklet eğitmeni ve aynı zamanda sağlık personeli Sezer Saykal düzenlenen organizasyona destek vermekten dolayı gurur ve onur duyduklarını söyledi. Etkinlikte 35 motosikletlinin korteje kayıldığını aktaran Saykal, “Farkındalık oluşturmak için bir korteji düzenleyeceğiz. Bütün arkadaşlarımız organ bağışını desteklemek için gönüllü olarak geldi ” ifadelerini kullandı.

3 yıldır motosiklet kullanan Sibel Erden, organ bağışı için düzenlenen korteje katıldığı için mutlu olduğunu ve organ bağışına dikkat çekmeyi hedeflediklerinden bahsetti. Erden, vatandaşları organ bağışı yapmaya davet etti.