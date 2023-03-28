Muğla-Aydın karayolu üzerindeki yol kontrol noktasında Jandarma ekiplerinin uyuşturucu arama köpeği ‘Kont’ ile gerçekleştirdiği denetimde araç içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce M.P. isimli şahsın il dışından uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. KOM Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yatağan Aydın girişi Çırpıovası Mevkii yol kontrol noktasında şüphelinin içinde bulunduğu araç durduruldu. Uyuşturucu madde arama köpeği “Kont” ile birlikte araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada şüphelinin üzerinde çok miktarda skunk maddesi ele geçirildi. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ile ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.