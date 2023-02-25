Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu ile mücadeleyi aralıksız sürdüren narkotik polisleri, il merkezinde belirlenen şüphelinin evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda konserve kutularının içerisine gizlenmiş yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

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