Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu ve THM Uygulama Topluluğu korist seçmeleri gerçekleştirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarına bağlı olarak faaliyet gösteren Çocuk Korosu ve Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu korist seçmeleri gerçekleştirecek. Çocuk Korosu seçmelerine 7-12 yaş arasındaki tüm çocuklar katılabilecek. Koro üyesi olmak isteyen çocuklardan bir marş veya bir çocuk şarkısını seslendirmesi istenecek. Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan seçmeler 4 Kasım Cumartesi günü 10.00’da yapılacak.

Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu korist seçmeleri ise 5 Kasım Pazar günü 15.00’de yine Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda yapılacak. 17-45 yaş arasındaki vatandaşların katılabileceği seçmelerde adaylardan farklı yörelere ait 3 türkü seslendirmeleri istenecek. Değerlendirmeleri ise Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenleri ve koro şefleri yapacak.