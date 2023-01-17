Düzce’de Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi’nin kitapsız okul kalmaması için düzenlediği “Bir Kitap Bir Şarkı" projesinde gerçekleştirilen konserden elde edilen kitaplar öğrencilerle buluşturuluyor.

Düzce’de Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi’nin kitapsız okul kalmaması için düzenlediği “Bir Kitap Bir Şarkı" projesinde gerçekleştirilen konserden elde edilen kitaplar öğrencilerle buluşturuluyor.

Gençlik Merkezi tarafından okulların kütüphanelerine katkıda bulunmak amacıyla geçen yıl "Bir Kitap Bir Şarkı" projesi hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde 18 Temmuz Spor Salonu’nda gönüllü gençlerin oluşturduğu müzik grubunun gerçekleştirdiği konsere girişler, bilet yerine kitap bağışıyla yapıldı. Konserde bağışlanan kitaplar okullara dağıtılıyor.

Gönüllü Gençler, konserde toplanan kitaplardan bir kısmını İrfan Öztürk İlkokulu’na teslim etti. Öğrencilerle kitapları kütüphaneye yerleştiren gençler, daha sonra onlarla oyunlar oynadı.