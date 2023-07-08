Kdz. Ereğli 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde bir kadın yaşanan izdiham nedeniyle baygınlık geçirdi.

Mary Jane ve Derya Uluğ’un sahne aldığı festivalin 2. gününde Ereğli’de konser alanı ve sahil bandı doldu, taştı. Konser alanının şarkılara eşlik eden E.K. yaşanan izdiham ve nemin yüksek olması sebebiyle fenalık geçirdi. Bir anda yere yığılan kadına çevredeki vatandaşlar yardımcı olmaya çalıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri bayılan kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Alanda görevli bir güvenlik görevlisinin kucağına aldığı kadın ambulansa kadar taşındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen E.K.’nin ilçede özel bir hastanedeki tedavisi sürüyor.