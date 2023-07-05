Konyaaltı Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) giren ve lise tercihi yapmak isteyen öğrencilere KONSEM Etüt Merkezi bünyesinde ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor. Merkezde eğitim alan Elif Ece Erdoğan, “KONSEM sayesinde aldığım puan ile rakiplerime fark attım” dedi.

Konyaaltı Belediyesi, lise tercih döneminde öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. LGS’ye giren ve lise tercihi yapacak öğrenciler, Konyaaltı Belediyesi KONSEM Etüt Merkezi’ne akın etti. Öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için böyle bir hizmet verdiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, aynı zamanda öğrencileri sınava da hazırladıklarını dile getirdi. Uzun bir maratonun ardından hayallerindeki okulu kazanabilmeleri için tercih döneminde de öğrencilerin yanında olduklarını belirten Esen, “Biz KONSEM Etüt Merkezi’nde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ücretsiz kurs eğitimi veriyor, onları istedikleri lise ve üniversiteye hazırlıyoruz. Uzun eğitim sürecinden sonra sınava giren öğrencilerimize bu kez tercih sürecinde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Kısacası A’dan Z’ye her aşamada öğrencilerimizin yanındayız” diye konuştu.

Yanlış tercih açıkta bırakabiliyor

Öğrencilerin yanlış tercihte bulunmasını engellemek için ücretsiz rehberlik hizmeti verdiklerini ifade eden Konyaaltı Belediyesi KONSEM Etüt Merkezi Rehber Öğretmeni Hande Geyikçi, tercih sürecinin en az sınav kadar önemli olduğunu belirtti. 3 Temmuz itibarıyla başlayan tercih sürecinde öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti verdiklerini aktaran Geyikçi, “Öğrencilerimizi aileleriyle birlikte kurumumuza davet ediyoruz. Geldiklerinde öncelikle tercih sürecinin aşamalarını ve tercih yaparken dikkat etmeleri gereken hassas noktaları anlatıyoruz’’ dedi. Çok iyi puan alan bir öğrencinin bile yanlış tercih sonucu açıkta kalabildiğinin altını çizen Geyikçi, “Dolayısıyla bu konularda da öğrencilerimizi ve ailelerini bilinçlendiriyoruz. Daha sonra öğrencinin yüzdelik dilimini baz alan ve hedeflediği üniversite tercihine göre bir tercih listesi hazırlayıp birlikte

değerlendiriyoruz” dedi.

Rakiplerime KONSEM’le fark attım

KONSEM Etüt Merkezi’nde daha önce ablasının eğitim alarak istediği liseyi kazandığını ifade eden Elif Ece Erdoğan, ücretli dershanelere giden arkadaşlarıyla aynı eğitimi ücretsiz bir şekilde aldığı için Etüt Merkezi ve öğretmenlerinden çok memnun olduğunu kaydetti. Yaklaşık 1 yıldır burada eğitim aldığını ve bu eğitim sayesinde arkadaşlarından daha yüksek puan aldığını dile getiren Erdoğan, “Arkadaşlarımdan daha yüksek puan alınca onlar da şaşırdı. Rakiplerime KONSEM’le fark attım diyebilirim. Şimdi hepsi KONSEM Etüt Merkezi’nde eğitim almak istiyor. Diğer arkadaşlarıma da burayı öneriyorum. Tercih sürecindeki destekleri için Konyaaltı Belediyesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.

KONSEM Etüt Merkezi’nde eğitim alan Enes Gencer de, “Etüt Merkezi’ndeki öğretmenlerim bana tercüman oldular. Burası bana hem yol gösterici oldu hem de eğitimime büyük katkı sağladı” açıklamasında bulundu.

"Önyargılı olanları puanımızla şaşırttık"

İki kızının da belediyenin sağladığı ücretsiz eğitimden yararlandığını ve eğitim kalitesinden çok memnun olduklarını ifade eden Ferda Erdoğan ise sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bence insanlar çok ön yargılı olmasınlar. Ücretsiz ise çok iyi değildir gibi bir düşünceye kapılıyorlar. Böyle düşünmesinler. Benim çevremdeki insanlardan bazıları da kızımın burada eğitim alması konusunda önyargılı davrandılar. Fakat biz sonuçtan ve buradaki eğitimden çok memnun kaldık. Kızım çok iyi bir puan aldı. Hocalarımız da sağ olsunlar destek oluyorlar. İnşallah yakın zamanda kızımın istediği yerleri tercih edip onaylatacağız.”