Aydın Şoförler, Otomobilciler, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Kooperatifin kuruluşundan bu yana başkanlık görevini sürdüren Semih Özmeriç, yeniden güven tazelerken kongrede Aydın-Muğla İlleri Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç’a esnaf ve sanatkara olan desteklerinden dolayı ‘Başefe’ plaketi verildi.

Aydın Şoförler, Otomobilciler, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Kooperatifin kuruluşundan bu yana başkanlık görevini sürdüren Semih Özmeriç, yeniden güven tazelerken kongrede Aydın-Muğla İlleri Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç’a esnaf ve sanatkara olan desteklerinden dolayı ‘Başefe’ plaketi verildi.

Aydın Şoförler Odası Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye kooperatif üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Divan Başkanlığı’nı Aydın-Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç’ın yaptığı kongrede konuşan Aydın Şoförler Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Semih Özmeriç, esnaf ve sanatkarın her türlü sıkıntılarında yanlarında olmaya gayret ettiklerini belirterek, esnafın derdi ile dertlenen herkese teşekkür etti.

“Kooperatif olarak 500 milyonun üzerinde kredi dağıtacağız"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede konuşan Başkan Semih Özmeriç, yaklaşık 2 binin üzerinde ortağa hizmet verdiklerini ve şu anda şartları uygun olan tüm esnaf ve sanatkara kredi kullanmasında aracılık ettiklerini söyledi. Şu anda yaklaşık 500 milyonun üzerinde desteğin hazır olduğunu belirten Başkan Özmeriç, “Bu, dünya üzerinde esnaf ve sanatkarın desteklenmesi ve ülke ekonomisine katkısı anlamında ciddi bir özveridir. Bu dünyada eşi ve benzeri olmayan bir sistemin eseridir. 2 binin üzerinde ortağı 330 milyon bugün için en kısa zamanda 500 milyon TL, esnaf ve sanatkara destek için hazır bekliyor. Cumhurbaşkanımızın yeni açıkladığı destek paketi ve üst kuruluşlarımız TESKOMB, Bölge Birliğimiz ve Halk Bankası’nın üstün çabaları ile kredi bekleyen esnafımıza kredilerin süratle vermeye gayret ediyoruz. Bize bu destek ve güven olduğu sürece esnaf ve sanatkarımız desteksiz kalmaz" diyerek kendilerine bu desteği veren başta Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç olmak üzere herkese teşekkür etti.

“Başkan Saraç’a ‘Başefelik’ plaketi verildi”

Aydın esnafı ve sanatkarına yaklaşık yarım asırdan bu yana hizmet veren çeyrek asra aşkın süredir de Aydın-Muğla İllerindeki Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri’nin Bölge Birliği Başkanlığı’nı yürüten Necip Saraç’a ‘Başefe’ plaketinin verildiği kongrede zaman zaman duygusal anlar da yaşandı. Üstlendiği görevi layıkıyla yapma gayreti içerisinde olduğunu belirterek esnaf ve sanatkarın her türlü desteği hak ettiğini belirten Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, “Bu bir gönül işi, dava işi. Aydın ve Muğla plasmansız, parasız kalmayacak. Genel Başkanımız ve Bakanlığımız bu sözü bize veriyor” diyerek desteklerin artarak devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç’a Aydın Şoförler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Semih Özmeriç tarafından ‘Başefe’ plaketi verildi.

Kongreye Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş, Aydın-Muğla İlleri Esnaf Kredi ve Kefalet Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkçü, oda başkanları, Aydın ve Muğla illerindeki kooperatiflerin başkanları ve üyeler katıldı.