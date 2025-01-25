Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent turizmini geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekleyerek alanında uzman katılımcıların fikirlerini paylaştığı bir “Kongre Turizmi Paneli” düzenledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyelini artırmak amacıyla önemli bir adıma imza attı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen "Kongre Turizmi Paneli", sektör temsilcileri, akademisyenler ve iş dünyasından çok sayıda katılımcıyı bir araya getirdi. Panele Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, turizm sektörünün önde gelen isimleri ve çok sayıda davetli katıldı. Panelin moderatörlüğünü TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Hasan Eker gerçekleştirirken Turizm Danışmanı Handan Boyce, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Korkmaz ve TÜRSAB MICE İhtisas Başkanı Gürkan Akün konuşmacı olarak fikirlerini Denizli’deki sektör paydaşlarına aktardılar.

Başkan Çavuşoğlu: “Denizli’nin kongre şehri olmasında hiçbir engel yok”

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentte bulunan kongre ve kültür merkezlerinin kongre turizminde kullanılabilecek düzeyde olduklarının altını çizerek Denizli’nin bir kongre şehri olması açısından hiçbir engel olmadığını belirtti. Başkan Çavuşoğlu konuşmasının devamında, “Şehrimizde bulunan kongre salonlarına baktığımız zaman bu şehrin kongre şehri olmasının önünde hiçbir engel yok. Şehrimizin turizm ile anılan bir şehir olması hayalimiz var. Bu yolculuğumuzda kongre turizmini de geliştirmek amacıyla bulunduğumuz salon ve diğer salonlarımız ile beraber bu şehrin keyifli yolculuğunu hep beraber götürebiliriz. Alanında uzman katılımcıların bu yolculukta bize katacağı katkı gerçekten çok önemli. Bu şehre turizm anlamında katkı koyabilen kim varsa bu şehrin kaynaklarını onlara hem seferber edeceğiz hem de kullanımlarına da açacağız” ifadelerini kullandı.