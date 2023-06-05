Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Ticaret Bakanlığı’ndan aldığı “Kooperatifçilik Eğitimi Yetkilendirme” belgesiyle kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyelerine temel kooperatifçilik eğitimi verecek.

14 Ocak 2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet, Tarım satış, Tarım Kredi ve Pancar Ekicileri Kooperatifleri, İnşaat ruhsatı almış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren Kooperatifler, ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatiflerin, faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon TL ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın bin ve daha fazla ortağı bulunan kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin kooperatifçilik eğitimi alması zorunlu tutuldu. Ayrıca, yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren kurum ve kuruluşlarda, Ticaret Bakanlığı’na yapacağı başvuru ile yetki alarak kooperatifçilik eğitimi verebilecek. Bu çerçevede Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kooperatifçilik eğitimi verebilmek ve yetkilendirilmek için Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’ne yaptığı başvuru kabul edildi. Bakanlıktan tarafından, Kooperatifçilik Eğitiminde yetkilendirilen Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hem Konya’da hem de diğer şehirlerde faaliyet gösteren kooperatifler ile üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerine kooperatifçilik eğitimi verecek.

Kooperatifçilik Eğitimi, 30 ders saati temel konular ve 10 ders saati destekleyici konulardan olmak üzere en az 40 ders saatinden oluşmakta ve eğitim süresinin en az 4/5’inin (32 Ders saati) tamamlanması şartı bulunmakta. Eğitimler, örgün ve uzaktan olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilecek. Türkiye’nin her bölgesinden katılımcılar, uzaktan eğitimi tercih ettiklerinde, gün içerisinde veya akşam saatlerinde olmak üzere, bulundukları ortamdan kendileri için uygun olan eğitim programına katılabilecekler. Eğitimleri sonunda katılım belgesi verilecek ve aldıkları eğitim Kooperatif Bilgi Sistemine işlenecek.

Yetkilendirme Belgesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, “Daha önce Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından ‘Sınav ve Belgelendirme Yetki Belgesi’ alan birliğimiz, şimdide Ticaret Bakanlığı tarafından Kooperatifçilik Eğitiminde Yetkilendirilmiş Kurum olmuştur. Şu an talep toplanmaya başlanmış ve konusunda uzmanlar tarafından en kısa sürede eğitimlere başlanacaktır. Eğitimlere Konya ve diğer şehirlerden de yapılan başvuruları kabul edilecektir. Protokolün birliğimize ve Konya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.