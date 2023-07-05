Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, Erzurum’un kayak ve yayla turizmi açısından önemli bir potansiyeli içinde barındıran Konaklı Kayak Merkezi’ndeki ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü 2021 yılında başlatılan Konaklı Kayak Merkezi Ağaçlandırma Uygulama Projesi kapsamında; 86 hektar alanda 2022 yılı sonbahar dönemi yapılan tamamlama dikimleriyle birlikte toplam 43 bin adet sarıçam ve huş fidanı toprakla buluşturuldu.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Konaklı Kayak Merkezi Ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceleyerek, “Dikim yapılan alanın Konaklı Kayak Merkezinde olması nedeniyle buraya kayak yapmaya gelen vatandaşlar için görsellik sağlayacak güzel bir ağaçlandırma çalışması olması açısından önemli buluyoruz. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.