Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir konaklama tesisinde 5 tabanca ile çok sayıda tabanca parçası bulundu. Şüpheli şahıs gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir konaklama tesisinde 5 tabanca ile çok sayıda tabanca parçası bulundu. Şüpheli şahıs gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri merkez Müftü Mahallesi’nde bir konaklama tesisinde sigara içildiği ihbarı üzerine denetim yapmak üzere adrese gitti. Yapılan incelemede gelen ihbarın asılsız olduğu belirlenirken, ekipler otel lobisindeki bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Ekipler, şüpheli M.K.’nin (20) 6136 Sayılı Kanuna muhalefet etme suçundan arandığını, otelin bu kişi hakkında yer bildirimini gösterecek kayıt yapmadığını belirledi. Konuyla ilgili otele "Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet" suçundan 29 bin 852 lira cezai işlem uygulanırken, M.K.’nin kaldığı odada yapılan aramada ise 5 tabanca, çok sayıda şarjör, 8 tabanca namlusu, 160 tabanca parçası, 17 kurusıkı tabancayı çevirmek için kullanılan alet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanması sonrasında Beyşehir Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.