Cenaze törenine, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, Çan Cumhuriyet Savcısı Furkan Atalay, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Edirne’de enerji mühendisi olarak çalıştığı şirketin görevlendirmesi üzerine Malatya’da giden Çağrı Işık (26), depremde konakladığı otelin çökmesiyle enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Çağrı Işık’ın cenazesi Çan ilçesine bağlı İlyasağaçiftliği köyündeki evinin önüne getirildi. Helallik alındı ve dua edildi. Işık, köy camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlyasağaçiftliği köyü mezarlığında toprağa verildi.

Alaplı’da depremzedeler için hayır çarşısı kuruldu

Alaplı’da depremzedeler için hayır çarşısı kuruldu

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