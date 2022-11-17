Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Konak Mahallesinde (Yukarı Banazı) gerçekleşen ‘Sokak Sağlıklaştırma’ Projel çalışmalarını inceleyerek, "Konak’ın tarih kokan caddelerini ‘sokak sağlıklaştırma’ projelerimizle turizme kazandırmak için çok ciddi adımlar atıyoruz” dedi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Konak Mahallesinde (Yukarı Banazı) gerçekleşen ‘Sokak Sağlıklaştırma’ Projel çalışmalarını inceleyerek, "Konak’ın tarih kokan caddelerini ‘sokak sağlıklaştırma’ projelerimizle turizme kazandırmak için çok ciddi adımlar atıyoruz” dedi.

Yeşilyurt’un tarih kokan bölgelerinden Konak, Yeşilyurt Belediyesi tarafından başlatılan ‘Sokak Sağlıklaştırma’ Projeleriyle yaşam standartı her geçen gün yükseliyor. Mahallelilik kültürünün yaşatıldığı, esnafların ve mahalle sakinlerinin huzur ve güven içerisinde yaşadığı Konak’ın geçmişten gelen tarihsel zenginliklerini geleceğe taşımak adına yatırımlara devam eden Yeşilyurt Belediyesinin ev ve binaların dış cephelerini baştan aşağıya tadilat etmesi, 7’den 70’e herkesin takdirini topluyor. Yapılan dönüşüm çalışmalarıyla geleneksel kimliğine yeniden kavuşup estetik bir görüntüye bürünen Konak’ın rengarenk evleri bölgeyi ziyaret edenlerinde dikkatini çekiyor.

Esnaflar ve mahalle sakinleri de, mahalleye verdiği sözleri yerine getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Konak’ta hayata geçen ‘Sokak Sağlıklaştırma’ Projelerini yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a esnaflar ve mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Konak’ın güzelliklerini turizme kazandırmak ve bölgeyi daha cazip hale getirmek için bu tür yatırımlara öncelik tanıdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, evinin tadilat edilip temiz bir görüntüye kavuşmasından dolayı büyük bir sevinç yaşayan yaşlı bir teyzenin ‘çay’ davetini geri çevirmedi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından evinin dış cephesinin yenilendiğini söyleyen yaşlı teyze, “Allah sizlerden razı olsun, Başkanımız sözünde durdu, bende durdum. Evim kötüydü yapıldı, çok güzel oldu. Kapım her zaman açık sizlere” şeklinde konuştu.

Konak mahallesinin ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projeleriyle temiz, düzenli ve estetik bir görüntüye kavuştuğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin tarih kokan bütün yerleşim alanlarının geleneksel yapısına kavuşmasına büyük bir özen gösteriyoruz. Tarih, Kültür ve Gastronomi Kenti olarak tarif ettiğimiz Yeşilyurt’umuzun bütün cadde ve sokaklarının temiz, düzenli ve estetik yapıya kavuşması içinde ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projelerimize aralıksız devam ediyoruz. Tarihi ve kültürünün yanı sıra eşsiz yemekleri, tatlıları, kurutmalıkları, meyveleri ve komşuluklarıyla kendisine has güzelliklere sahip Konak’ın tarih kokan caddelerini ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projelerimizle turizme kazandırmak için de planlamaya aldığımız ev ve binaların dış cephelerini baştan aşağıya yeniliyoruz. Saygının, sevginin, yardımlaşmanın ve kardeşliğin üst seviyede olduğu bu şirin mahallemizin yaşam standartını bu tür kalıcı yatırımlarla artırmaktayız. Konak yeni yatırımlarla daha fazla güzelleşecek ve daha fazla tercih edilecektir. Geleneksel hayatını koruyacağımız bu güzel mahallemizin turizm potansiyelini artırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bizlerde böylesine değerli ve özel bir ilçeye hizmet ettiğimiz için Allah’a hamdediyoruz. Ekiplerimizin çalışmaları sırasında ara bir sokakta evi bulunan teyzemizin talebini hemen yerine getirdik. Muhtarlarımızın destekleri, ekiplerimizin çalışmalarıyla teyzemizin evini güzel bir görüntüye kavuşturduk. Güzel sözleri ve dualarıyla bizleri evinde güzel bir şekilde misafir eden teyzemize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Teyzemizi sık sık ziyaret edeceğiz, hayır duasını almaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.