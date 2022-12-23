İzmir’de Konak Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi’nde çalışan toplam 2 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca, sendika grev kararını kapıya astı.

İzmir’de Konak Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi’nde çalışan toplam 2 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca, sendika grev kararını kapıya astı.

Konak ve Karabağlar Belediyesi’nde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 Nolu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ve yetkililer arasında 7 Eylül’den beri devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Görüşmelerin tıkanması üzerine Genel İş Sendikası üyeleri grev süreci aldıklarını açıkladı. Konak Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi’nin kapılarına grev kararı asılırken, belediye önünde toplanan üyeler açıklama yaptı.

Anlaşma sağlanmazsa 16 Ocak’ta grev başlıyor

DİSK’e bağlı Genel İş İzmir 5 Nolu Şube tarafından yapılan açıklamada, anlaşmaz sağlanmazsa 16 Ocak’ta greve çıkılacağı belirtildi. Açıklamada şu sözlere yer verildi: "Bir önceki yıl imzaladığımız toplu iş sözleşmesi, bugünün ekonomik şartlarını karşılayamaz duruma gelmiştir. Ücretlerimize yapılan zamlar daha elimize geçmeden enflasyona yenik düşmüş, alınterimiz neredeyse her gün zamlanan faturalara akmıştır. Ağırlaşan yaşam koşulları, artan enflasyon, ardı arkası kesilmeyen zamlar, yaşanan ekonomik kriz, işçi sınıfına yönelik saldırıları derinleştirmektedir. Toplu iş sözleşmemizin bitmediği her gün, bizi ücretlerimizin eridiği ekonomik kriz ile daha fazla karşı karşıya bırakmaktadır. Zira biz işçileri kendi başına ne kadar ücret aldığımız değil, aldığımız ücretlerin, ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetip yetmediği ilgilendirmektedir. Bu açıdan bizim için durum açık ve nettir; insanca bir yaşam için enflasyon karşısında ezilmediğimiz bir ücret talep ediyoruz. Eriyen ücretlerimiz ve sosyal haklarımız talep ettiğimiz noktaya gelinceye dek aynı kararlılıkla ve inançla mücadelemize devam edeceğiz. Eğer toplu iş sözleşmesinde masada anlaşma sağlayamazsak 16 Ocak 2023 Pazartesi itibariyle greve çıkıyoruz."