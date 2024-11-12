İzmir’in Konak ilçesinde, uygulama üzerine durdurulan ve yapılan sorgusunda 62 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında 23 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, dün yapılan uygulama esnasında şüphe üzerine A.A., isimli şahsı durdurdu. Şüphelinin yapılan sorgusunda 62 ayrı dolandırıcılık suçundan 23 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası ve 82 bin 140 TL kesilmiş para cezası ile arandığı tespit edildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.