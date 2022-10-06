Resim sanatçısı Raif Zor, Gölyazı’nın tarihi ve doğal güzelliklerini, tarama tekniğiyle yaptığı resimlerine yansıttı. 34 eserin yer aldığı Gölyazı Esintisi adlı sergi, 19 Ekim tarihine kadar Konak Kültürevi’nde izlenime açık kalacak.

Resim sanatçısı Raif Zor, Gölyazı’nın tarihi ve doğal güzelliklerini, tarama tekniğiyle yaptığı resimlerine yansıttı. 34 eserin yer aldığı Gölyazı Esintisi adlı sergi, 19 Ekim tarihine kadar Konak Kültürevi’nde izlenime açık kalacak.

Nilüfer’in binlerce yıllık tarihi bulunan Gölyazı Mahallesi’nin güzellikleri, çizgilerle beyaz kağıda taşındı. Resim sanatçısı Raif Zor, tarama tekniğiyle yaptığı çalışmaları, “Gölyazı Esintisi” isimli sergide sanatseverlerle buluşturdu. Önce Gölyazı’nın sokaklarını, tarihi evlerini ve günlük yaşamını fotoğraflayan Zor, ardından sanatını konuşturdu. Çini mürekkebi ve rapido kalemi kullanarak çektiği fotoğrafları tarama tekniğiyle beyaz kağıda çizen sanatçı, birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı. 9 ay gibi kısa bir sürede çalışmalarını tamamlayan Raif Zor, resimlerini Konak Kültürevi’nde açtığı sergide izlenime sundu.

Raif Zor’un 34 eserinin yer aldığı “Gölyazı Esintisi” adlı sergi, 19 Ekim tarihine kadar izlenime açık kalacak.